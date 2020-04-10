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  10 апреля 2020
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Монголия предоставит больницам более 11 500 единиц оборудования

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Ч.Хурэлбаатар и постоянный представитель Всемирного банка в Монголии Андрей Михнев 9 апреля подписали соглашение по предоставлению Монголии льготного кредита в размере $26,9 млн для реализации проекта «Профилактика, готовность и принятие мер против коронавирусной инфекции».

Монголия намерена предоставит своим больницам 11 500 единиц медицинского оборудования (1000 видов) и 300 коек для родильного дома столичного района Хан-Уул.

Льготный кредит для финансирования проекта Всемирный банк предоставит через две международные финансовые организации: $13,1 млн из Международной ассоциации развития и $13,8 млн из Международного банка реконструкции и развития.

Срок льготного кредита составляет 30 лет, первые пять лет монгольская сторона будет освобождена от погашения основного займа.

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