В Йемене сразу после объявления перемирия нашли коронавирус

Врачи обучаются пользоваться аппаратами ИВЛ, переданные ВОЗ, Сана, Йемен

CentralAsia (KG) - Коалиция под руководством Саудовской Аравии объявила о перемирии в Йемене в ответ призыв ООН о прекращении огня в связи с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает саудовское информагентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики.

Согласно информации, режим прекращения огня вступает в силу в полночь, 9 апреля. Как сообщается, боевые действия в Йемене приостанавливаются на две недели.

Сегодня утром Йемен сообщил о своем первом случае коронавируса в провинции Хадрамаут. Об этом в твиттере написал Высший национальный чрезвычайный комитет.

Йемен оставался одним из немногих стран, где еще не был обнаружен COVID-19.

Из-за вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.