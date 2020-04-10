В Йемене сразу после объявления перемирия нашли коронавирус

- Кыргызстан, общество
- 11:35, 10 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - Коалиция под руководством Саудовской Аравии объявила о перемирии в Йемене в ответ призыв ООН о прекращении огня в связи с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает саудовское информагентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики.
Согласно информации, режим прекращения огня вступает в силу в полночь, 9 апреля. Как сообщается, боевые действия в Йемене приостанавливаются на две недели.
Сегодня утром Йемен сообщил о своем первом случае коронавируса в провинции Хадрамаут. Об этом в твиттере написал Высший национальный чрезвычайный комитет.
Йемен оставался одним из немногих стран, где еще не был обнаружен COVID-19.
Из-за вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.
С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.