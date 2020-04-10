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  10 апреля 2020
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Главы стран Тюркского совета проведут видеосаммит по ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Главы стран Тюркского совета 10 апреля проведут внеочередной саммит в режиме видеоконференции, он будет посвящен борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Информбюро.

В состав Тюркского совета входят Кыргызстан, Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Саммит пройдет по инициативе председателя Тюркского совета, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Участники будут обсуждать пути преодоления негативного воздействия коронавируса на национальную и мировую экономику, а также рассмотрят общие меры для продолжения торгово-экономических отношений и обеспечения беспрепятственных транспортных связей во время кризиса и после него.

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