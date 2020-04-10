В Узбекистане установили кабинки дезинфекции против коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из-за коронавируса устанавливают специальные кабинки для дезинфекции.

Власти поставили на улицах городов дезинфекционные камеры, позволяющие обработать антисептиком человека в одежде в полный рост. Видео с установленными кабинками распространилось накануне в Facebook.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 624 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.