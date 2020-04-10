В Узбекистане установили кабинки дезинфекции против коронавируса (видео)
- Узбекистан, общество
- 11:47, 10 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из-за коронавируса устанавливают специальные кабинки для дезинфекции.
Власти поставили на улицах городов дезинфекционные камеры, позволяющие обработать антисептиком человека в одежде в полный рост. Видео с установленными кабинками распространилось накануне в Facebook.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 624 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.