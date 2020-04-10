Россия доставит монгольских студентов из Москвы на родину транзитом через Бурятию

CentralAsia (MNG) - Спецрейс российской авиакомпании «Нордавиа» или торговое имя Smartavia 11 апреля доставит из Москвы в улан-удэнский аэропорт «Байкал» около 100 студентов из Монголии, которые учатся в Москве.

Из аэропорта «Байкал» домой монгольские студенты поедут на автобусах. Авиасообщение России с соседними странами закрыто, домой они могут добраться только автомобильным транспортом, передают СМИ Республики Бурятии, РФ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики оказать содействие генеральному консульству Монголии в Улан-Удэ в данном вопросе.

Цыденов считает, что в такой момент важно помочь соседям. И Бурятия готова выделить необходимый транспорт и сопровождение - организовать перевозку студентов из аэропорта сразу до границы с Монголией.

Далее он предупредил, что не менее важно проследить за эпидемиологической безопасностью данного трансфера.

А также просил подключиться всем ответственным службам республики.

Как отмечают местные СМИ, в аэропорту студентов встретят автобусы и машины сопровождения, выделенные Министерствами культуры, спорта и молодежной политики, туризма Бурятия. На этих автобусах студенты доберутся до Кяхты, где работает международный автомобильный пункт пропуска «МАПП Кяхта» и перейдут границу.