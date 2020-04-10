Генсек ООН Гутерриш на Совбезе перечислил 8 угроз миру, вызванные пандемией

- Кыргызстан, общество
- 12:37, 10 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании Совета безопасности ООН. В своей речи Генеральный секретарь назвал пандемию коронавируса «значительной угрозой поддержанию международного мира и безопасности, что потенциально может привести к росту социальных волнений и насилия, которые могут значительно подорвать нашу способность бороться с этой болезнью».
«Это борьба поколения, в котором и заключается смысл самой Организации Объединенных Наций», - сказал он.
Гутерриш выделил восемь угроз международному миру и безопасности, создаваемых пандемией:
1. Дальнейшее размывание доверия к государственным институтам;
2. Экономические последствия могут создать серьезные факторы стресса, особенно в нестабильных обществах, менее развитых странах и странах с переходной экономикой.
Экономическая нестабильность будет иметь особенно разрушительные последствия для женщин, которые составляют подавляющее большинство из тех секторов, которые пострадали в наибольшей степени.
3. Отсрочка выборов или референдумов или решение о проведении голосования может создать политическую напряженность и подорвать легитимность.
4. Неопределенность, создаваемая пандемией, может стимулировать некоторых участников к дальнейшему расколу и беспорядкам в условиях конфликта.
5. Террористические группы могут увидеть возможность для удара, в то время как внимание большинства правительств обращено к пандемии.
6. Слабые стороны и недостаточная готовность, выявленные в результате этой пандемии, дают представление о том, как может разворачиваться биотеррористическая атака, и могут увеличивать ее риски.
7. Кризис помешал международным, региональным и национальным усилиям по урегулированию конфликтов именно тогда, когда они больше всего нужны.
8. Пандемия вызывает или усугубляет различные проблемы в области прав человека.
Относительно этого довольно всеобъемлющего восьмого пункта он сказал:
«Мы видим стигму, разжигание ненависти, сторонников превосходства белых и других экстремистов, стремящихся использовать ситуацию. Мы являемся свидетелями дискриминации в доступе к медицинским услугам. Беженцы и вынужденные переселенцы особенно уязвимы. И нарастают проявления авторитаризма, включая ограничения на средства массовой информации, гражданское пространство и свободу выражения мнений», - сказал он.