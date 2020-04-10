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  10 апреля 2020
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В саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств ожидается участие главы ВОЗ
Тедрос Гебреисус
Тедрос Гебреисус

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 10 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в работе внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств,

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, ожидается подключение к видеоконференции также генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Саммит пройдёт в формате видеоконференции, в которой предусматривается участие глав пяти государств-членов Тюркского совета – Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Турецкой Республики и Республики Узбекистан, а также Президента Туркменистана и Премьер-министра Венгрии.

В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями о проводимых первоочередных мероприятиях по недопущению распространения пандемии коронавируса.

Будут обсуждены основные направления взаимодействия и выработаны конкретные механизмы партнерства в целях противодействия этому опасному инфекционному заболеванию, в том числе по линии министерств здравоохранения и других уполномоченных ведомств стран.

Особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего продвижения приоритетных проектов торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-коммуникационного сотрудничества в условиях глобального эпидемиологического кризиса.

По итогам внеочередного саммита Тюркского совета планируется принятие Совместной декларации.

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