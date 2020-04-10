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  10 апреля 2020
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Монголия эвакуирует из-за рубежа семь своих граждан, инфицированных коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар сообщил о планируемой эвакуации на родину граждан Монголии, заражённых коронавирусом.

«В прошлом мы осуществили в общей сложности 10 чартерных рейсов в сотрудничестве с Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) и авиакомпанией MIAT. Наши граждане были эвакуированы из Сеула, Токио, Берлина и Стамбула. Как упоминалось ранее, в ГУЧС составляли списки людей, которые в первую очередь соответствовали пяти критериям. Будем эвакуировать своих граждан столько, сколько сможем. Однако ситуация усугубляется тем, что страны начали закрывать свои границы для авиарейсов. Япония, Россия и Китай имеют ограниченные границы, поэтому нелегко получить разрешение», - отметил министр.

«Мы планируем полететь в Европу. Из-за риска рейсы будут выполняться минимум в течении одной недели и максимум 21 день. В любом случае вылет в Корею состоится 17 апреля. Семь монголов, живущих за границей, были заражены коронавирусом. Двое из них в Москве. 110 студентов прибудут в Улан-Удэ на самолете завтра утром. Мы привезем людей, заражённых коронавирусом», - сказал глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Т.Бадрал.

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