Город Нью-Йорк начнет хоронить людей в братских могилах

- Кыргызстан, общество
- 13:39, 10 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - Городские чиновники Нью-Йорка наняли наемных работников, чтобы хоронить растущее число погибших на острове Харт, который десятилетиями использовался для захоронения тех, у кого нет близких родственников. Об этом пишет Гардиан.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил в четверг, что Нью-Йорк бьет рекорды по количеству погибших от коронавируса за день третий день подряд. Он предупредил, что последствия эпидемии для экономики штата, как ожидается, будут более разрушительными, чем 11 сентября.
В среду в Нью-Йорке было зарегистрировано 799 смертей от коронавируса, в результате чего общее число погибших в штате достигло 7 067. В самом городе погибли 5 150 человек.
Как правило, 25 тел хоронят каждую неделю низкооплачиваемыми заключенными, работающими на острове, который расположен у восточного берега города и доступен только на лодке.
Это число начало расти в марте, поскольку новый коронавирус быстро распространился. Сейчас они хоронят около двух десятков тел в день, пять дней в неделю, сказал Джейсон Керстен, представитель отдела исправительных учреждений, который курирует захоронения.
Для захоронения на острове мертвых упаковывают в мешки для тела и помещают в сосновые гробы. Имя покойного написано большими буквами на каждом гробе, что помогает в случае, если какое-либо тело понадобится позже.
«Они добавили две новые траншеи на случай, если они нам понадобятся», - сказал Керстен. По его словам, чтобы помочь с ростом погибших, а также в связи со вспышкой Covid-19 в главной тюрьме города, были наняты работники по контракту.
«По соображениям социального дистанцирования и безопасности, заключенные уже не помогают в захоронениях», - сказал Керстен.
В четверг утром баржа с холодильником на борту привезла около двух десятков тел.
Департамент направил вопросы о причинах смерти в городскую канцелярию главного судмедэксперта (OCME). Аржа Уэрти-Дэвис, пресс-секретарь OCME, сказала, что потребуется время, чтобы сопоставить отдельные причины смерти с записями в офисе, но, вероятно, некоторые из недавних захоронений включают в себя те, которые были вызваны коронавирусом.
По словам Керстена и Уорти-Дэвиса, остров также может быть использован в качестве места для временных погребений, если смертельные случаи превысят возможности городского морга, хотя места еще есть.
«Мы все надеемся, что до этого не дойдет», - сказал Керстен. «В то же время мы готовы, если это произойдет».
OCME может хранить от 800 до 900 тел в своих помещениях, а также имеет место для хранения около 4 000 тел примерно на 40 грузовиках-рефрижераторах, которые он может отправлять по всему городу в больницы, в которых обычно есть только небольшие морги, сказала Уэрти-Дэвис.
Остров Харт, где хоронят людей, у которых не нашлись родственники. Теперь остров может быть использован как временная могила для погибших от коронавируса