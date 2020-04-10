Первая зараженная коронавирусом пациентка выздоровела в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте выздоровела пациентка, у которой первой в стране выявили коронавирус.

Прилетевшая из Франции гражданка Узбекистана, которая была зарегистрирована как первый пациент в стране, полностью выздоровела от коронавируса, сообщило Национальное информагентство УзА.

По данным агентства, накануне, 9 апреля, пациентка была выписана из больницы в числе еще 7 больных коронавирусом, проходивших лечение. Пациенты были доставлены в Республиканский научно-практический медицинский центр специализированной терапии и медицинской реабилитации в сопровождении министра здравоохранения Алишера Шадманова и других сотрудников клиники НИИ вирусологии.

Ранее сообщалось, что первая пациентка с 28 февраля по 11 марта 2020 года находилась в туристической поездке во Франции. Женщина прилетела 11 марта из Парижа в Ташкент. В Международном аэропорту Ташкента ей проверили температуру, но ничего не обнаружили. После чего женщина была взята под 14-дневное медицинское наблюдение по месту жительства. Однако 13 марта пациентка почувствовала недомогание и была госпитализирована в больницу. 15 марта у нее подтвердился коронавирус.

На сегодняшний день в Узбекистане 38 пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.

