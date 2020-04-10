55 граждан Монголии смогли вернуться на родину из Южной Кореи после отрицательных тестов на коронавирус

CentralAsia (MNG) - Группа из 55 монголов, которые находились в Южной Корее после того, как их страна отказалась от репатриации, наконец вернулась.

По сообщениям юридических кругов в четверг, группа возвратилась на борт дополнительного рейса в среду. Некоторые из них провели голодовку, направленную на посольство Монголии в Южной Корее, находясь в Иммиграционном центре заключения, - транслирует корейское телевидение Korean Broadcasting System (KBS) — южнокорейская общественная телерадиокомпания.

Первоначально монголов планировали репатриировать 2 апреля, но план был отменен после того, как Монголия в одностороннем порядке отменила свои забронированные рейсы из-за пандемии COVID-19.

Позже Монголия отменила свое решение и предоставила рейс, чтобы доставить домой 55 своих граждан после того, как все они получили документы, подтверждающие, что у них отрицательный результат на COVID-19. Группа оплатила тесты самостоятельно.