Президент Туркменистана проинспектировал строительство бизнес-объектов в столице

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 9 апреля совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с положением дел на крупных строительных площадках, сообщило правительственное издание "Золотой век".



Глава государства держит под личным контролем реализацию развёрнутых в Ашхабаде и в целом по стране масштабных преобразовательных программ, уделяя особое внимание вопросам создания оптимально комфортных условий для жизни людей, широкого внедрения передовых технологий и обеспечения экологического благополучия. Глава государства осмотрел новостройки, возводимые на юге Ашхабада, где формируется его новый административно-деловой центр. В их числе – комплексы зданий Аппарата Халк Маслахаты и Конгресс-центра Туркменистана, фешенебельный отель, Правительственная трибуна.

Туркменский лидер подчеркнул, что строящиеся объекты призваны ещё более украсить собой архитектурный облик Ашхабада.