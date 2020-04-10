В Казахстане женщина, зараженная коронавирусом, родила здорового малыша

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Кызылординской области в Казахстане 9 апреля женщина, зараженная коронавирусной инфекцией, родила здорового малыша, сообщает zakon.kz.

По данным оперативного штаба, результаты тестов ребенка показали, что у малыша нет инфекции.

Накануне, 9 апреля, в Минздраве страны сообщали, что в Кызылорде врачи приняли роды у девушки, с положительными анализами на COVID-19. В провизорный роддом беременная поступила 8 апреля. У женщины были признаки простуды, во время наблюдения ее температура повысилась до 38,1 градусов. В итоге анализ на коронавирус дал положительный результат.

Роды прошли без осложнений. Малыша поместили в кювез. Врачи взяли у него анализы на коронавирус, а его мать перевели в инфекционный стационар. Дежурную бригаду сразу после дежурства отправили на домашний карантин на две недели.

В Казахстане на данный момент зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом, вылечились — 61 человек, скончались — 9.