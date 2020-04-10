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  10 апреля 2020
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В России выявлены 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зараженных — 11,9 тысячи

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились еще 1786 человек, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались еще 18 человек. Больше всего заболевших в Москве — впервые больше тысячи — 1124, в Подмосковье — 182, в Коми — 58. В столице свыше половины новых пациентов — это люди моложе 45 лет.

В России общее количество зараженных на 10 апреля составило 11 тыс. 917 человек. Из них выздоровели — 795, скончались — 94.

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