В России выявлены 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зараженных — 11,9 тысячи

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились еще 1786 человек, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались еще 18 человек. Больше всего заболевших в Москве — впервые больше тысячи — 1124, в Подмосковье — 182, в Коми — 58. В столице свыше половины новых пациентов — это люди моложе 45 лет.

В России общее количество зараженных на 10 апреля составило 11 тыс. 917 человек. Из них выздоровели — 795, скончались — 94.