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  10 апреля 2020
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Исламский банк развития выделил $17 млн на оборудование новых клиник Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Исламский банк развития (ИБР) направил 17 млн долларов на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для создаваемых в Узбекистане новых клиник по борьбе с коронавирусом. Финансы выделены из текущего портфеля кредитов ИБР в республике.

Соглашение об этом было достигнуто в ходе видеоконференции, прошедшей 8 апреля, с участием вице-премьер-министра Узбекистана и министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова и президента Исламского банка развития (ИБР) Бандара Хаджара.

Также, ИБР готов предоставить Узбекистану дополнительную поддержку. ИБР перенаправит сэкономленные средства банка в размере 46 млн долларов по инфраструктурным проектам на оснащение новых клиник для пациентов, инфицированных коронавирусом.

Президент ИБР Б. Хаджар заверил, что банк готов расширять содействие в этом направлении, в том числе используя возможности своих дочерних институтов, таких как Международная исламская торгово-финансовая корпорация, Исламская корпорация по развитию частного сектора и другие.

По итогам конференции стороны договорились проработать дополнительное финансирование со стороны ИБР для нужд системы здравоохранения и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Узбекистане на общую сумму более 140 млн долларов.

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