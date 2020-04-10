В Монголии ипотечный платеж отложили на 6 месяцев, - спикер парламента

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Г.Занданшатар, депутаты Б.Чойжилсурэн, Б.Баттөмөр и управляющий Банком Монголии Б.Лхагвасурэн 10 апреля выступили с заявлением на пресс-конференции о ситуациях борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

«ВГХ работает над реформированием банковской и финансовой системы в связи с пандемией. На этой неделе открыла весеннюю сессию парламента, прежде всего во время пандемии на специальном совещании, пакет мер по защите здоровья людей, защите их доходов и обеспечению экономической стабильности, которые были обсуждены и решены.

Семь комплексов мер, предложенных правительством, были доработаны с некоторыми поправками. В течение трех месяцев после вспышки пандемии парламент создал рабочую группу под председательством Ж.Ганбаатар, председателя Постоянной комиссии по экономическим вопросам. Кроме того, была создана рабочая группа под председательством Б.Баттөмөр для разработки пакета планов действий по реформированию банковского сектора, электронному переходу, сокращению кредитов и процентных ставок и экономической поддержке. Б.Чойжилсурэн, председатель Постоянного комитета по бюджету, председательствовал в рабочей группе по плану обеспечения экономической стабильности во время эпидемии Covid-19 и разработал план по объединению сил и преодолению кризиса.

Мы работаем над разработкой и реализацией политики, обеспечивающей стабильность цен на топливо. С 11 апреля цена на топливо будет снижена на 300 тугриков ($0,11). В будущем это будет уменьшена на 400 тугриков ($0,0.14).

Обсуждение программы реформирования банковского сектора начнется на следующей неделе. ВГХ работает над введением трехмесячной скидки на проценты по банковским кредитам в размере до 500 млн тугриков ($18 тыс.). Для поддержки ипотечных кредитов медработников и сотрудники полиции будут покрываться этим видом кредита на особых условиях. Предполагается, что это сохранит 100 000 рабочих мест в Улан-Баторе. А также ипотечные платежи были отложены на шесть месяцев.

Создается рабочая группа под председательством Х.Нямбаатар для разработки закона о пандемии. Законопроект будет представлен Правительству. Этот закон передаст правительству право вносить изменения в бюджет», -сказал спикер Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар.