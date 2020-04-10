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  10 апреля 2020
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Китай сообщил о снижении числа новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  Власти Китая сегодня, 10 апреля, сообщили о снижении числа новых случаев коронавируса, в частности завезенных и бессимптомных, которые могут вызвать вторую волну COVID-19 по мере снятия ограничений на перемещение, сообщает Reuters.

В Китае 9 апреля было зарегистрировано 42 новых случая заболевания по сравнению с 63 днем ранее, за сутки от вируса умер один человек. В результате чего общее число зараженных составило 81,9 тыс. человек, умерших — 3,3 тыс. пациентов.

Национальная комиссия по здравоохранению сообщила, что 38 новых случаев - завезенные, по сравнению с 61 днем ранее, а число новых бессимптомных случаев снизилось до 47 с 61 днем ранее.

Серьезные ограничения на поездки и транзит, введенные с января, помогли резко снизить число новых случаев инфицирования по сравнению с пиковым периодом эпидемии в феврале.

В то же время власти северной провинции Хэйлунцзян в последнее время сообщали о резком росте новых случаев в связи с возвращением китайских граждан с территории России.

На заседании правительства Китая было принято решение о выделении Пекином дополнительных ресурсов для предотвращения распространения вируса через сухопутные границы, а также для более широкого проведения тестов, говорится в сообщении.

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