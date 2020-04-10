Режим ЧП придется продлить, – президент Казахстана Токаев

CentralAsia (KZ) - Режим чрезвычайного положения продлят в Казахстане до конца апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвязи участвовали акимы областей и городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур.

«15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», - сказал Токаев в своем выступлении.