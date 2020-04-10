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  10 апреля 2020
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В Ташкент прибыл гуманитарный груз из Китая для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  10 апреля этого года специальным бортом Министерства обороны Узбекистана в Ташкент прибыла четвертая партия гуманитарного груза, а также закупленного Министерством здравоохранения РУз медицинского оборудования. Об этом сообщило ИА "Дунё".

В состав прибывшего из КНР груза вошли функциональные медицинские кровати, аппараты ИВЛ, аппараты ПЦР, амбумешки (с масками для детей и взрослых), цифровые рентгенодиагностические комплексы, УЗД аппарат с кардиологическим датчиком для эхокардиографии и для доплера сосудов, аппараты ИВЛ для новорожденных (с расходными материалами), аппараты для чрезкожного определения билирубина, лампы операционные 2-х купольные, воздухозаборные шкафы, операционные столы и столы с гидравлическим управлением, приборы для анализов «ANDiS 350» и другие медицинские принадлежности.

Гуманитарная помощь была представлена со стороны действующей в Узбекистане Ассоциации китайских предпринимателей, особого района КНР Янлин, а также таких компаний и организаций из Китая.

На борту также прибыл благотворительный груз, направленный узбекской предпринимательницей Гулбахор Таджимирзаевой и капитаном Национальной сборной Узбекистана по футболу Одилом Ахмедовым, также состоящий из медицинских принадлежностей.

Как сообщалось ранее, компания «Аlibaba Group» и Фонд имени Джека Ма предоставили гуманитарную помощь странам ШОС, в том числе Узбекистану. Основной объем этого груза прибыл в Ташкент 6 апреля этого года. Тогда в республику были доставлены защитные маски и костюмы, тест-системы, дистанционные термометры. Сегодня поступили 10 аппаратов, обеспечивающих положительное давление в дыхательных путях.

На сегодняшний день в Узбекистане выявлено 624 случая коронавируса.

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