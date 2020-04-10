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  10 апреля 2020
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Архивные фотографии из лаборатории Уханя, где якобы могла прозойти утечка вируса. Фото

CentralAsia (CA) -  В Сети появился ряд редких фотографий лаборатории Уханьского института вирусологии, которые были сделаны до пандемии коронавируса. Фотографии опубликовал MSN.

Данные фотографии сделаны в 2015-2017 годах.

лаборатория

В Уханьском институте вирусологии хранится более 1500 видов опасных вирусов. Лаборатория специализируется на исследовании опасных патогенов, в частности вирусов, переносимых летучими мышами.

лаборатория

С тех пор, как в декабре в городе появилась вспышка нового коронавируса, институт был в центре теорий о том, якобы ошибка возникла именно там, и вирус «вышел» оттуда.

Но ученые лаборатории утверждают, что впервые человек коронавирусом заразился от дикого животного.

лаборатория

Китай неоднократно отрицал подобные теории. Ши Чжэнли, директор института в феврале этого года сказала прессе, что она «гарантирует своей жизнью», что вспышка не связана с лабораторией.

Многие международные эксперты также опровергли подобные теории.

лаборатория

Власти Китая решили построить данный институт после того, как страна пострадала от атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах. Этот вирус убил 775 человек и заразил более 8 тыс. человек во всем мире.

лаборатория

Чтобы полностью завершить данный проект, стоимостью в 300 млн юаней (34 миллиона фунтов стерлингов) Китаю потребовалось 15 лет.


лаборатория

Основой института является четырехэтажная лаборатория с самым высоким уровнем биологической безопасности P4. Строительство лаборатории было завершено в 2015 году, а официально открылась 5 января 2018 года после прохождения различных проверок безопасности.

лаборатория

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