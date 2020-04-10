В Намангане выздоровели 4 пациента с коронавирусом
- Узбекистан, общество
- 16:47, 10 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане еще 4 пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели. Они лечились в Наманганской областной инфекционной больнице, сообщило Министерство здравоохранения.
Все пациенты были направлены в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления.
На сегодняшний день в стране выздоровели в общей сложности 42 больных коронавирусом.
Общее количество выявленных случаев составляет 624.