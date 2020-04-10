[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Намангане выздоровели 4 пациента с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане еще 4 пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели. Они лечились в Наманганской областной инфекционной больнице, сообщило Министерство здравоохранения.

Все пациенты были направлены в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления.

На сегодняшний день в стране выздоровели в общей сложности 42 больных коронавирусом.

Общее количество выявленных случаев составляет 624.

Новости по теме:

print
  • В доме престарелых в Казахстане подопечные массово заразились коронавирусом
  • В Узбекистане запущено производство систем тестирования на коронавирус
  • Депутат парламента Монголии объяснил, почему не носил маску



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com