В Намангане выздоровели 4 пациента с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане еще 4 пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели. Они лечились в Наманганской областной инфекционной больнице, сообщило Министерство здравоохранения.

Все пациенты были направлены в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления.

На сегодняшний день в стране выздоровели в общей сложности 42 больных коронавирусом.

Общее количество выявленных случаев составляет 624.