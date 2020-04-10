[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса и рассказал о вакцине, над которой работает его фонд

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире канала CNBC спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса.

Он считает, что осенью школы могут возобновить свою деятельность, но экономика не сможет сразу вернуться в прежнее состояние.

Сейчас в некоторых школах учащимся предоставляется возможность дистанционно посещать занятия, но Гейтс отметил, что у многих учеников нет возможностей, необходимых для дистанционного обучения.

«Большинство частных школ привыкли к онлайн-обучению, они убедились, что у всех учеников есть устройства и подключение. Но руководители некоторых школ решили не проводить онлайн-обучение, потому что это было бы несправедливо по отношению к детям, которые не имеют возможности», - сказал он.

Он надеется, что США могут вернуться к обычной жизни к концу мая. Он предположил,что к тому моменту можно будет возобновить производство, строительство и образование.

Гейтс привел в качестве примера несколько азиатских стран, которые первыми столкнулись с коронавирусом и уже возвращаются к обычной жизни.

Также он рассказал о вакцине над, которой работает его фонд. Он отметил, что она может быть создана менее чем за 18 месяцев.

«Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95%, либо широко распространенный препарат», - сказал он.

Гейтс отметил, что его вакцина может быть неэффективной для пациентов пожилого возраста.

В прошлом месяце Гейтс ушел в отставку из совета директоров Microsoft чтобы сосредоточиться на своей работе в сфере здравоохранения в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Организация выделила $100 млн для борьбы с коронавирусом.

print
  • Сколько коронавирус выживает в воздухе, на пластике, металле и картоне?
  • В Казахстане выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом
  • Впервые в Монголии провели лапароскопическую операцию на щитовидной железе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com