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  10 апреля 2020
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В Туркменистане возобновят приостановленный чемпионат по футболу

CentralAsia (TM) -  После небольшого перерыва 19 апреля возобновляется чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

В этот день в рамках 4-го тура пройдет матч между ашхабадскими командами «Алтын асыр» и «Копетдаг». 20 апреля чемпионат продолжится тремя матчами: «Небитчи» — «Энергетик», «Мерв» — «Ашхабад», «Ахал» — «Шагадам».

Все соревнования под эгидой Федерации футбола Туркменистана были приостановлены 24 марта. На момент вынужденной паузы в чемпионате Туркменистана было сыграно 3 тура. Ашхабадский «Копетдаг» возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков. Команда МВД Туркменистана на одно очко опережает «Ахал».

Чемпионат Туркменистана по футболу традиционно проходит в 4 круга. В нём принимают участие 8 клубов. С 6 марта по 12 июня будут сыграны матчи первого и второго кругов. Между собой в совокупности команды проведут 56 матчей. Календарь третьего и четвертого круга будет известен позже.

18 апреля также возобновятся матчи чемпионата Туркменистана по футболу среди молодежных команд клубов высшей лиги.

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