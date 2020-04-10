Операторы мобильной связи Монголии отправили 184,45 млн предупреждающих сообщений

CentralAsia (MNG) - Телекоммуникационная отрасль Монголии принимает конкретные меры в ответ на COVID-19.

10 апреля начальник Управления связи и информационных технологий Б. Чинбат сообщил о мерах, принимаемых организацией и операторами мобильной связи в ответ на пандемию COVID-19.

Он сказал, что операторы мобильной связи бесплатно отправили 184,4 миллионов предупреждающих сообщений Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и Министерству здравоохранения на сумму 3,7 млрд.тугриков (примерно $1,33 млн) и снизили стоимость международных звонков до 70 тугриков (примерно $0,03).

Было также сообщено, что телевизионные уроки для школьников предоставляются бесплатно на платформах IPTV, граждане пользуются пакетами фильмов по сниженным ценам и что специальный пакет был выпущен в условиях повышенной готовности.

Г-н Чинбат также сказал, что будет создан новый портал, позволяющий школьникам и студентам получать бесплатные онлайн-уроки, и будет внедрено мобильное приложение для предоставления информации о ситуациях, связанных с пандемией COVID-19 и мерами предосторожности.