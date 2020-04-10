Более 100 граждан Туркменистана застряли в Индии из-за коронавируса

CentralAsia (TM) - Более 100 туркменских граждан застряли в Индии и не могут вернуться на родину. Все рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса. По данным издания «Хроники Туркменистана», подавляющее большинство из них — люди, уехавшие на лечение.

Их обращения в посольство Туркменистана в Нью-Дели с просьбой организовать самолет на родину не дали результатов. Посольство обратилось в МИД с просьбой предоставить возможность родственникам в Туркменистане перевести деньги в Индию посредством WU. Однако у туркменских банков свои правила взаимоотношения с WU, а также серьезные ограничения, наложенные правительством на валютные операции. Правительство ничего не сделало для упрощения процедуры по переводу денег этой категории граждан, - отмечает издание.

Родственникам разрешили перевести определенную сумму, но с рядом условий.

Как сообщается, сотрудники банки стали обзванивать родственников оставшихся в Индии туркменистанцев и приглашать их в свои филиалы. Там им зачитывали список документов, необходимых для осуществления перевода. Среди прочих было требование предоставить копию медицинского заключения, заверенную в Минздраве и разрешающую выезд на лечение за границу. Однако у большинства такого документа нет. В итоге находящиеся в Индии граждане Туркменистана не могут получить материальную поддержку от родственников.

Имеющим документ от Минздрава разрешается конвертация по официальному курсу на лечение, дорогу, визу и проживание. И, как теперь стало известно, отправку денег в случае форс-мажора.

Чтобы получить такое заключение человек должен пройти несколько курсов лечения: если он из этрапа, то сначала там, потом в области и затем в Ашхабаде. Если человек из столицы, то несколько курсов в Ашхабаде. Если лечение не помогает, надо получить соответствующее заключение. После этого консилиум Ниязовской больницы выдает документ о необходимости лечения за границей. После больной может обратиться в Минздрав за разрешением конвертировать деньги на лечение в зарубежной клинике.

На все это может уйти несколько месяцев. В реальности такой документ можно получить, имея хорошие связи или за взятку, размер которой может доходить до нескольких тысяч долларов, - отмечает издание.

Кроме того, карты VISA есть не у всех, так как для их открытия в банк необходимо предоставить справку о наличии постоянного дохода, то есть зарплаты или пенсии. Значительная часть населения перебивается случайными заработками или не имеет работы.