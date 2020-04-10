В Турции боевики вербуют мигрантов из Туркменистана для отправки в Сирию, - СМИ

CentralAsia (TM) - Туркменских мигрантов, оставшихся в Турции без работы, начали вербовать эмиссары террористических организаций для отправки в Сирию. Как рассказал изданию «Хроника Туркменистана» глава общества русско-туркменской дружбы «Соотечественник» Максат Сапармурадов, им предлагают за это по $2000.

Всего, по словам Сапармурадова, из Катара в Турцию привезли $2 млн, предназначенных для вербовки боевиков. «Раньше потенциальных сторонников искали в мечетях, а сейчас, когда их закрыли, работают через соцсети в поисках тех, кто остался без заработка. Часто людей вводят в заблуждение тем, что обещают в Сирии мирную работу, говоря, что забирают не воевать, а убирать, готовить, помогать по хозяйству. Это, разумеется, обман», — сообщил он в интервью.

Эксперт считает, что туркмены не очень религиозны, а потому не будут воевать из идейных соображений, а лишь решая свои финансовые проблемы. По его словам найти работу туркменским гражданам в условиях кризиса сложно, «и в этой ситуации многим придется идти на преступления».

Максат Сапармурадов считает, что на время эпидемии нужна программа ООН для помощи людям, которые не могут трудоустроиться.