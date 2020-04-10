Коронавирус: В Казахстан прибыла группа врачей и гуманитарная медицинская помощь из Китая

CentralAsia (KZ) - Специальным бортом Министерства Обороны Казахстана в Нур-Султан прибыла группа медиков из Китая для помощи казахстанским врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

В группу входят врачи разных специальностей (интенсивная терапия, инфекционный контроль, пульмонология, общественное здравоохранение, нефрология) и медсестры, которые имеют опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Вместе со специалистами в Казахстан из Китая доставлена гуманитарная помощь - около 5,5 тонны, состоящая из лекарственных средств, медицинских изделий и техники.

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Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора 24 марта главы государства Касыма Токаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем о всесторонней поддержке Казахстану в борьбе против COVID-19.

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Китайская делегация проведёт 15 дней в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда. В рамках программы пребывания запланировано посещение многопрофильных больниц и поликлиник с соблюдением всех мер безопасности, проведение онлайн тренингов для врачей разных специальностей, участие китайских врачей в ВКС с врачами и управлениями здравоохранения всех регионов страны, встречи в медицинских вузах и управлениях здравоохранения, участие в пресс-конференции и другое.

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Китайские эксперты поделятся своим опытом в борьбе с коронавирусом, в частности представят китайский механизм профилактики и контроля за COVID-19 на национальном и региональном уровнях, алгоритм выявления и изолирование близких контактов, применяемые методы эпидемиологических исследований в Китае по COVID-19, протокола лечения и диагностики, механизмы предотвращения инфицирования медицинского персонала.

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Ожидается, что по итогам визита китайских врачей будут усовершенствованы применяемые меры профилактики COVID-19, алгоритмы лечения больных коронавирусом, механизмы выявления и изоляции инфицированных, методы проведения эпидемиологических исследований, лабораторная диагностика, подготовка специалистов эпидемиологов и др.