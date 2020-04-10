Внутренние монголы подарили народу Монголии машины скорой помощи, диагностику, сканеры и средства защиты

CentralAsia (MNG) - 10 апреля, церемония передачи пожертвования Внутренней Монголии народу государства Монголии состоялась в Дом народного правительства Автономного района Внутренняя Монголия, КНР.

Пожертвования включают машины скорой помощи, новую диагностику коронавируса, самоанализирующие устройства (сканеры), защитное оборудование и дезинфицирующие средства.

«Второй этап помощи из Внутренней Монголии в Монголию предоставляется в Улан-Баторе, и есть надежда, что эти машины скорой помощи и оборудования помогут Монголии бороться с коронавирусной инфекцией. Желаю народу Монголии крепкого здоровья. Пусть дружба между Монголией и Китаем будет длиться вечно», - сказала Оуян Сяохуэй, вице-предстатель Внутренней Монголии и глава Красного Креста автономного района.