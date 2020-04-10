[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Внутренние монголы подарили народу Монголии машины скорой помощи, диагностику, сканеры и средства защиты

CentralAsia (MNG) -  10 апреля, церемония передачи пожертвования Внутренней Монголии народу государства Монголии состоялась в Дом народного правительства Автономного района Внутренняя Монголия, КНР.

Пожертвования включают машины скорой помощи, новую диагностику коронавируса, самоанализирующие устройства (сканеры), защитное оборудование и дезинфицирующие средства.

«Второй этап помощи из Внутренней Монголии в Монголию предоставляется в Улан-Баторе, и есть надежда, что эти машины скорой помощи и оборудования помогут Монголии бороться с коронавирусной инфекцией. Желаю народу Монголии крепкого здоровья. Пусть дружба между Монголией и Китаем будет длиться вечно», - сказала Оуян Сяохуэй, вице-предстатель Внутренней Монголии и глава Красного Креста автономного района.

print
  • В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
  • В Монголии из-за коронавируса приостанавливается призыв в армию из столицы страны
  • В Узбекистане возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com