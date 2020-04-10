В Испании за сутки выявлены 3800 новых случаев заражения коронавирусом

Барселона

CentralAsia (CA) - В Испании за сутки коронавирусом заразились 3,8 тыс. человек, сообщается на справочном сайте, предоставляющий статистику в реальном времени.

По его данным, общее количество зараженных в стране достигло 157 тыс. человек, из них умерли — 15,8 тыс, за последние сутки — 396 человек.

Испания стоит на втором месте по количеству зараженных после США, и по количеству смертей на третьем после Италии и США.