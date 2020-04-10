Представитель Минздрава сообщила, когда наступит пик эпидемии в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Пик эпидемии в Казахстане наступит в ближайшее время. Так считает ответственный секретарь Министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселекова, передает Tengrinews.kz.



По ее словам, в последние четыре дня в стране наблюдается замедление прироста новых случаев коронавируса. Отмечается, что это подтверждает эффективность введения жестких карантинных меры.

Темп прироста заболеваемости с 4 апреля в Нур-Султане снизился с 8,4% до 0,9%, в Алматы - с 15% до 2,5%. С начала этой недели зарегистрировано в городе Нур-Султан – 6 случаев, Алматы – 6 случаев.



«Но пик эпидемии в стране еще не пройден. В Нур-Султане и Алматы произошло существенное замедление, но в других регионах мы видим, что есть случаи, когда эпидемия развивается. В целом по стране ожидаем, что пик придется в течении следующей 1-2 недель», - заявила она.