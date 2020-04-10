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  10 апреля 2020
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В Казахстане 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, у одного из них крайне тяжелое состояние, сообщает zakon.kz со ссылкой на ответственного секретаря Министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселековой.

Всего на стационарном лечении 712 пациентов.

« У 1 из пациентов состояние расценивается как крайне тяжелое, это в городе Алматы. У 17 пациентов как тяжелой степени тяжести, у 107 пациентов - средней степени тяжести, но в 80% случаев это 587 пациентов, состояние расценивается как легкое, либо бессимптомное», - сказала Жакселекова.

Она добавила, что всего за весь период было установлено более 21 тыс. контактных лиц, в 99% случаев они были найдены и изолированы.

На данный момент в Казахстане коронавирусом заразились 802 человека, умерли — 9.

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