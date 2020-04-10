ВВС: Из-за пандемии коронавируса рынок лекарств заполонили подделки

CentralAsia (CA) - На фоне пандемии карантина в развивающихся странах все большее распространение получают поддельные лекарства, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

BBC обнаружила, что фармакологические подделки продаются в Африке, где ощущается недостаток определенных лекарств.

ВОЗ предупредила, что прием таких средств может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Эксперт ВОЗ сообщил, что эта ситуация может привести к еще одной пандемии - некачественных или поддельных лекарств.

По всему миру люди запасаются основными лекарственными препаратами. Китай и Индия - два основных производителя товаров медицинского назначения - находятся на карантине, и спрос превышает предложение, из-за чего на рынке лекарств появилось много подделок.

Когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, в ходе международной операции «Пангея», проведенной Интерполом, за семь дней был арестован 121 человек в 90 странах. Правоохранители конфисковали опасную фармацевтическую продукцию на сумму в $14 млн.

Полицейские от Малайзии до Мозамбика изъяли десятки тысяч лекарственных средств, многие из которых обещали излечение от Covid-19.

«Незаконная торговля подобными контрафактными товарами медицинского назначения в период кризиса системы общественного здравоохранения указывает на полное пренебрежение к жизни людей», - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Согласно данным ВОЗ, в странах с низким и средним уровнем дохода общий объем торговли поддельными лекарственными средствами, включая лекарства, которые могут быть загрязнены, содержать неподходящие ингредиенты, либо не содержать активные ингредиенты или быть просроченными, оценивается в более чем $30 млрд.

«В лучшем случае поддельные лекарства, скорее всего, не помогут от заболевания, для лечения которого они предназначены. В худшем случае они нанесут вред, потому что в них может содержаться что-то токсичное», - говорит Пернет Бурдийон Эстев из ВОЗ, занимающаяся противодействием распространению поддельных товаров медицинского назначения.

Система снабжения

Мировая фармацевтическая индустрия оценивается в более чем $1 трлн. Обширные цепочки поставок простираются от производителей в таких странах, как Китай и Индия, до упаковочных складов в Европе, Южной Америке и Азии и дистрибьюторов, продающих лекарства во все страны мира.

Несколько индийских компаний сообщили ВВС, что они загружены лишь на 50-60% своей мощности. Учитывая, что индийские компании поставляют 20% основных медикаментов в Африку, находящиеся там страны уже ощутили недостаток поставок.

Фармаколог Эфраим Фири из столицы Замбии Лусаки рассказал, что нехватка уже ощущается.

«Лекарства заканчиваются, и мы их не пополняем. Мы ничего не можем поделать. Стало крайне тяжело обеспечивать поставки, особенно это касается таких важных препаратов, как антибиотики и противомалярийные средства», - сказал он.

Непросто приходится также производителям и поставщикам, поскольку ингредиенты, из которых производятся лекарства, так взлетели в цене, что некоторым компаниям стало тяжело оставаться на плаву.

Один из производителей в Пакистане рассказал, что он раньше заказывал исходные ингредиенты, необходимые для выпуска противомалярийного препарата гидроксихлорохина, по цене 100 долларов за килограмм. Но теперь цена выросла до 1150 долларов.

По мере того как страны вводят у себя карантинный режим, проблемой становится не только сокращение производства. По всему миру неумолимо растет спрос на товары медицинского назначения, так как люди пополняют содержимое своих домашних аптечек.

Из-за сложившейся ситуации, когда поставки снизились, а спрос вырос, ВОЗ предупредил об опасном увеличении производства и продажи поддельных лекарств.

«Когда предложение не может удовлетворить спрос, создается среда, в которой эту нишу постараются заполнить некачественные или поддельные лекарства», - объяснила Эстев.

Поддельные лекарства

Фармацевты и фармацевтические компании по всему миру бьют тревогу, потому что вскоре может возникнуть дефицит противомалярийных средств.

После того как президент США Дональд Трамп упомянул в своем брифинге о вероятной эффективности противомалярийных препаратов хлорохина и его производного гидроксихлорохина в лечении Covid-19, спрос на эти препараты резко вырос по всему миру.

ВОЗ неоднократно заявляла, что нет каких-либо веских оснований, указывающих на эффективность использования хлорохина и гидроксихлорохина против вируса, вызывающего Covid-19. Несмотря на это, на недавней пресс-конференции Дональд Трамп сказал: «Что вам терять? Принимайте их».

После резкого роста спроса на препараты ВВС выявила, что в Демократической Республике Конго и Камеруне в больших количествах продается поддельный хлорохин. ВОЗ также обнаружила продажу поддельных медсредств в Нигере.

Хлорохин, предназначенный для лечения малярии, обычно продается по цене в 40 долларов за тысячу таблеток. Но, как стало известно, в ДРК аптеки их продают за 250 долларов.

Реализуемый препарат якобы был произведен в Бельгии компанией Brown and Burk Pharmaceutical limited. Однако компания Brown and Burk Pharmaceutical limited, зарегистрированная в Британии, заявила, что не имеет к этому лекарству никакого отношения. «Мы не производим это лекарство. Это подделка», - сообщила фирма.

Эксперт по проблеме поддельных лекарств из Оксфордского университета Пол Ньютон предупредил, что на фоне продолжающейся пандемии коронавируса распространение поддельных и опасных лекарств будет расти, если государства по всему миру не сплотятся в борьбе с этим явлением.

«Есть риск одновременного появления другой пандемии - повсеместного распространения низкокачественных поддельных продуктов, если мы не составим глобальный согласованный план скоординированного производства, справедливого распределения и надзора за качеством испытаний, лекарств и вакцин. В обратном случае преимущества современной медицины будут утрачены», - предупредил он.

