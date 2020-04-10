В Алматы от коронавируса скончался один пациент

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы 10 апреля от коронавируса скончался один пациент, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:15 зарегистрированы ещё 6 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Алматы - 1, Павлодарской области - 1, Атырауской области - 2, Кызылординской области - 1, Туркестанской области - 1.

На данный момент общее количество заражённых в Казахстане составляет 808 человек, из них скончались - 10.