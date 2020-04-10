Президент Узбекистана предложил ряд решений по борьбе с COVID-19 в рамках Тюркского совета (фото)

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 10 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции для рассмотрения вопросов усиления сотрудничества и объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, приняли также участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Состоялся обмен мнениями о принимаемых в странах первоочередных мерах по противодействию пандемии. Стороны также проинформировали о комплексных мероприятиях, направленных на обеспечение эпидемиологического контроля в государствах, защиту социально уязвимых слоев населения, поддержку отраслей экономики и бизнеса в сложных условиях.

Президент Узбекистана поделился информацией о проводимой в стране борьбе с коронавирусом. Мирзиёев рассказал о введенных мерах карантина в соответствии с рекомендациями и требованиями Всемирной организации здравоохранения.

В целях принятия действенных практических мер по эффективному противодействию последствиям распространения коронавирусной инфекции лидером Узбекистана выдвинут ряд конкретных предложений, включая:

- создание постоянно действующей системы мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической обстановки в рамках Тюркского совета;

- налаживание тесного сотрудничества по линии министерств здравоохранения и ведущих медицинских учреждений по обмену опытом в области предупреждения, диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний, проведения научных исследований.

Кроме того, Мирзиёев предложил привлечение широкой международной помощи для смягчения последствий пандемии, дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, установление партнерских связей между ВОЗ и Тюркским советом.

Предложения и инициативы президента Узбекистана были включены в итоговый документ состоявшегося внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств – Бакинскую декларацию.

Этот документ станет политической и юридической основой реализации достигнутых договоренностей в рамках встречи глав тюркоязычных государств.