В Узбекистане начнут применять новый метод в лечении тяжелобольных с COVID-19

CentralAsia (UZ) - По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в Узбекистане вскоре будет введен совершенно новый метод – практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело. Об этом 10 апреля сообщил Минздрав Узбекистана.

По данным министерства, сыворотка крови исцеленных граждан чрезвычайно ценна для пациентов, страдающих от этой болезни, и может послужить для того, чтобы протекание болезни у них была легче и они быстрее выздоравливали. В сыворотке крови людей, которые перебороли инфекцию COVID-19, выработаны антитела против вируса, что приводит к гибели вируса.

"Прежде чем брать сыворотку у людей, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, они будут проходить тестирование на несколько инфекций, пройдут полное медицинское обследование. Возьмут только небольшую часть сыворотки людей, у которых нет других инфекций и болезней. Эта не вызовет никаких неблагоприятных осложнений у донора. Это научно доказано. Собранную сыворотку затем можно будет использовать с согласия тяжело больных пациентов и в строгом соответствии с инструкциями врача, после дальнейшей обработки специальными процедурами", - отмечается в сообщении Минздрава.

В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 624 случая коронавируса, 42 человека выздоровели, 3 скончались.