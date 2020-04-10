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  10 апреля 2020
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В Узбекистане во время карантина благотворительную помощь получили более 9000 семей

CentralAsia (UZ) -  В целях поддержки населения Узбекистана в условиях карантина были созданы Центры координации спонсорской деятельности при Министерстве поддержки махалли и семьи. На основе обращений благотворительная помощь оказана уже более 9000 семей, сообщило УзА.

По всей стране в 9121 махаллинских сходах граждан формируется список малообеспеченных, социально уязвимых семей, одиноких стариков, лиц с ограниченными возможностями.

Одиноких пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями в стране 16 576 человек. Для оказания помощи этим людям во время карантина привлечена группа добровольцев из активистов Союза молодежи.

Сообщается, что помощь оказывается не только пожилым и ветеранам, но и нуждающимся семьям всех категорий.

Для получения социальной помощи гражданам, обратившимся в спонсорские центры, не нужно выходить из дома или приходить в махаллинскую контору. Социальная помощь оказывается на дому. Для этого нуждающиеся звонят в единый колл-центр и оставляют заявку, которая замет передается в Центры координации спонсорской деятельности.

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