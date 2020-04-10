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  10 апреля 2020
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Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса

CentralAsia (KG) -  Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.

«Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», — сказала она.

Исследования проводились Научно-производственным центром «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе.

Накануне Минздрав России выпустил новую, уже пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

В частности, в список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с зараженными.

Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний.

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