Великобритания побила европейский антирекорд Италии по количеству погибших за сутки
- Кыргызстан, общество
- 23:32, 10 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - Министр здравоохранения Великобритании объявил, что в больнице умерло 8958 человек с положительным результатом на коронавирус, что на 980 больше, чем вчера.
Это означает, что ежедневное число погибших в Великобритании превысило число погибших в Италии на пике эпидемии в это стране. 27 марта в Италии было зарегистрировано 969 смертей от Covid-19.
На ежедневном брифинге по коронавирусу в Великобритании Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения, заявил, что вчера в Великобритании было проведено 19 116 тестов, из которых 5706 человек дали положительный результат.
Число людей, в настоящее время находящихся в больнице с симптомами, составляет 19 304.