Великобритания побила европейский антирекорд Италии по количеству погибших за сутки

CentralAsia (KG) - Министр здравоохранения Великобритании объявил, что в больнице умерло 8958 человек с положительным результатом на коронавирус, что на 980 больше, чем вчера.

Это означает, что ежедневное число погибших в Великобритании превысило число погибших в Италии на пике эпидемии в это стране. 27 марта в Италии было зарегистрировано 969 смертей от Covid-19.

На ежедневном брифинге по коронавирусу в Великобритании Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения, заявил, что вчера в Великобритании было проведено 19 116 тестов, из которых 5706 человек дали положительный результат.

Число людей, в настоящее время находящихся в больнице с симптомами, составляет 19 304.