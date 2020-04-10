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  10 апреля 2020
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В Конго зафиксирован случай Эболы

CentralAsia (KG) -  В заявлении правительства говорится, что в восточной части Демократической Республики Конго был обнаружен случай Эболы. Последний случай был зафиксирован шесть недель назад.

В воскресенье центральноафриканская страна планировала объявить конец второй по величине вспышке этой болезни в истории, в результате которой погибло более 2200 человек.
В настоящее время в ДРК зарегистрировано 215 случаев коронавируса, согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса.

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