В Южной Корее 91 выздоровевших пациентов снова дали положительный результат на анализ COVID-19

CentralAsia (KG) - Официальные лица в Южной Корее в пятницу сообщили о том, что 91 человек, считавшиеся вылечившимися, вновь дали положительный результат при повторном анализе. Об этом сообщает Рейтер.

Перспектива повторного заражения людей этим вирусом вызывает международную озабоченность, поскольку многие страны надеются, что у инфицированных групп населения будет выработан достаточный иммунитет для предотвращения возобновления пандемии.

Чон Ен Кён, директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), рассказал на брифинге, что вирус, возможно, был «реактивирован», а не реинфицирован.

Другие эксперты считают, что результаты теста могут быть ошибочными, или остатки вируса могут по-прежнему находиться в организме пациентов, но не быть заразным или представлять опасность для хозяина или других лиц.

«Существуют разные интерпретации и много переменных», - сказал Юнг Ки-Сак, профессор легочной медицины в больнице Священного Сердца Университета Халлима.

Около 7000 южнокорейцев, как сообщается, выздоровели от Covid-19, болезни, вызванной новым коронавирусом.

«Число будет только увеличиваться, 91 - это только начало», - говорит Ким Ву-Джу, профессор инфекционных заболеваний в больнице Гуро при Корейском университете. Он сказал, что, скорее всего, пациенты «рецидивировали», а не были заражены во второй раз.