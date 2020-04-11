Глава МИД Германии раскритиковал США за слишком медленные действия в борьбе с эпидемией

Хейко Маас

CentralAsia (KG) - Министр иностранных дел Германии Хейко Маас подверг критике действия Соединенных Штатов в отношении вспышки эпидемии коронавируса как слишком медленные. Это последний показатель роста напряженности в отношениях между двумя союзниками в свете их реакции на эпидемию, передает Рейтер.

«Китай принял «очень авторитарные меры, в то время как в США вирус не воспринимали серьезно в течение длительного времени», - сказал Маас в интервью журналу Der Spiegel и черновой вариант которого был направлен другим СМИ в пятницу.

Два примера – это две крайности, ни одна из которых не может быть моделью для Европы, сказал Маас.

Германия была в числе стран, которые на прошлой неделе обвинили Соединенные Штаты в тактике «Дикого Запада» – их обвинили в перекупке или блокировании поставок покупателям, которые уже подписали соглашения о поставках жизненно важных медицинских товаров.

Маас сказал Der Spiegel, что он надеется, что Соединенные Штаты пересмотрят свои международные отношения в свете кризиса коронавируса. Он добавил, что агрессивная торговая политика, возможно, подорвала способность этой страны закупать защитное снаряжение.

«Давайте посмотрим, в какой степени действия американского правительства приведут к дискуссиям в США о том, действительно ли работает модель «Америка прежде всего»», сказал глава МИД Германии.