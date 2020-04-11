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  11 апреля 2020
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Число умерших от вируса в мире превысило 100 тыс. человек

CentralAsia (KG) -  По состоянию на 1 час ночи по бишкекскому времени 11 апреля, в мире от вируса COVID-19 умерли более 100 000 человек. Эти данные приводятся на счетчике Университета Джона Хопкинса.

Топ-10 стран мира по смертности от коронавируса:

1. Италия – 18 849;

2. США – 17 925;

3. Испания – 15 970;

4. Франция – 13 215;

5. Великобритания – 8 974;

6. Иран – 4 232;

7. Китай – 3 340;

8. Бельгия – 3 019;

9. Германия – 2 607;

10. Нидерланды – 2 520.

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