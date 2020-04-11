Все 10 первых погибших врачей в Британии - не белые. Медицинская ассоциация думает, что это не случайность и требует расследования

Чаанд Нагпол

CentralAsia (KG) - Глава Британской медицинской ассоциации призвал правительство срочно расследовать, почему черные, азиаты и выходцы из Ближнего Востока более уязвимы для Covid-19. Призыв последовал после того, как все первые умершие 10 врачей в Великобритании были представителями национальных меньшинств. Об этом пишет газета Гардиан.

Все врачи были выходцами или потомками выходцев из Азии, Ближнего Востока и Африка. Даже учитывая чрезмерную представленность этнических меньшинств в Национальной системе здравоохранения (NHS), а они составляют 44% медицинского персонала по сравнению с 14% населения Англии и Уэльса, тот факт, что все умершие были из этнических меньшинств, «чрезвычайно беспокоит», сказал глава Британской медицинской Ассоциации Чаанд Нагпол.

«На первый взгляд, трудно понять, как это могло произойти случайно», - сказал д-р Чаанд Нагпол. «Мы также знаем, что этнические меньшинства составляют около трети тех, кто находится в реанимации. Существует непропорционально высокий процент заболевших людей из этой группы»

«Мы слышали, что вирус не проводит различий между людьми, но нет никаких сомнений в том, что у людей и врачей из этнических меньшинств наблюдается явная непропорциональная уязвимость к вирусу. Это проблема должна быть решена, правительство должно действовать сейчас».

Наряду с 10 врачами три из шести медсестер, объявленными умершими, также были из этнических меньшинств. Также как и фармацевт больницы и, по крайней мере, один медицинский помощник. Общие показатели смертности в Великобритании не были разбиты по этническому признаку, но ранние исследования, опубликованные на этой неделе, показали, что 35% из почти 2000 пациентов в отделениях интенсивной терапии были небелыми.

Нагпол сказал, что медицинские работники из этнических меньшинств по понятным причинам обеспокоены гибелью своих коллег и тем, что это может для них значить. Председатель Британской медицинской ассоциации сказал, что, возможно, еще рано говорить о твердых объяснениях, но это нужно расследовать.

Среди факторов, которые он предположил, могло быть и то, что доктора из этнических меньшинств чувствовали себя менее способными жаловаться на неадекватные средства индивидуальной защиты - постоянную жалобу среди работников здравоохранения во время кризиса - тем самым подвергая себя опасности.

«Врачи из этнических меньшинств часто чувствуют издевательства и преследования со стороны руководства по сравнению со своими белыми коллегами», - сказал он. «Они в два раза меньше жалуются из-за боязни обвинений».

Он также сказал, что смерть врачей из этнических меньшинств особенно огорчает из-за того, что «подавляющее большинство - я думаю, что в Великобритании родился только один из них - приехали из-за границы и отдали свои жизни системе здравоохранения, чтобы спасти жизни других».

Он предположил, что многие из них оказались на рабочих должностях в сочетании с их условиями жизни и это способствовало их непропорциональному присутствию в отделениях интенсивной терапии.

«Среди них большая доля тех, кто не способен сейчас оставаться дома, они хотели служить народу, подвергая себя риску», - сказал он. «Если вы добавите к этому переполненные места проживания и несколько поколений под одной крышей, они могли принести инфекцию с работы и заразить других членов семьи».

Нагпол задался вопросом, достаточно ли делается для перевода информационных листовок о Covid-19 и физического дистанцирования для людей, для которых английский является вторым языком, предлагая правительствам использовать мечети и храмы, чтобы помочь передать информацию. Он сказал, что трудности с владением английским языком могут привести к проблемам с доступом к горячим линиям 111 в режиме онлайн или по телефону.

Нагпол также подчеркнул более высокую распространенность диабета, болезней сердца и почек среди этнических меньшинств, чем среди белых. Он добавил, что «существовавшее неравенство будет углубляться во время кризиса. Это [коронавирус] может привлечь внимание к историческому неравенству, с которым сталкиваются этнические меньшинства».

Департамент здравоохранения и социального обеспечения заявил, что он усиленно работает над защитой всех сообществ, добавив, что на его веб-сайте размещены переводы информационных листовок, распространенных среди всех 30 миллионов домохозяйств в Великобритании.



Гардиан,

10 апреля 2020