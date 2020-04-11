В Италии карантин продлили до 3 мая

CentralAsia (CA) - Карантинный режим в Италии продлили до 3 мая. Об этом во время пресс-конференции на канале Rai сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это очень сложное и необходимое решение. Я надеюсь, что с 3 мая мы сможем возобновить коммерческую и производственную деятельность», - сказал Конте.

По словам премьер-министра, в стране с 14 апреля смогут возобновить свою деятельность книжные магазины, магазины товаров для детей и новорожденных, и компании, которые занимаются уходом за зелеными насаждениями.

Согласно последним данным, в Италии коронавирусом заразились 147,5 тыс. человек, скончались — 18,8 тыс.