В Монголии не выявили новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Соответствующую оперативную информация предоставил оперштаб Минздрав страны.

По состоянию на 11 апреля 2020 года на территории Монголии не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированными по-прежнему остаются 16 человек. Четверо из них были выписаны из больницы после полного выздоровления.

Об этом 11 апреля сказал директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу. Результаты теста 371 человека были отрицательными, - добавил он.