В Казахстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

Новые случаи зафиксированы в городе Нур-Султан - 1 случай, городе Алматы - 5, Атырауской области - 11, Кызылординской области - 11.



На сегодняшний день в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 229;

- Алматы - 128;

- Карагандинской области - 61;

- Акмолинской области – 61;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области – 46;

- Шымкент – 31;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 4;

- Мангистауской области - 9;

- Кызылординской области - 116;

- Западно-Казахстанской области - 6;

- Туркестанской области - 35;

- Костанайской области - 3.