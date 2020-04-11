В Казахстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.
Новые случаи зафиксированы в городе Нур-Султан - 1 случай, городе Алматы - 5, Атырауской области - 11, Кызылординской области - 11.
На сегодняшний день в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 229;
- Алматы - 128;
- Карагандинской области - 61;
- Акмолинской области – 61;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области – 46;
- Шымкент – 31;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области - 4;
- Мангистауской области - 9;
- Кызылординской области - 116;
- Западно-Казахстанской области - 6;
- Туркестанской области - 35;
- Костанайской области - 3.