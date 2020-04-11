В Монголии с 1 января зарегистрировано более 11 тысяч землетрясений

CentralAsia (MNG) - Количество землетрясений в Монголии значительно выросло в 2020 году и с января составило более 11 тысяч, сообщает агентство news.mn со ссылкой на Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды (НАММОС) Монголии.

Монголия является сейсмически активным регионом. За последние 14 лет землетрясения, происходящие в стране, имели масштабы Рихтера 3-3,5. Однако в начале марта в аймаке Говь-Алтай произошло землетрясение силой 5,8 балла.

С 1 января 2020 года в Монголии зарегистрировано более 11907 землетрясений различной магнитуды и глубины залегания очага. Это соответствует общему увеличению сейсмической активности в последние годы.

Очевидное увеличение частоты и силы землетрясений привело к проведению кампаний по информированию общественности и учений в японском стиле. Их координировала Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Серьезное внимание также уделяется структурной целостности зданий в Улан-Баторе.