В российской тюрьме произошел бунт и сильный пожар, сгорели восемь зданий

CentralAsia (KG) - В исправительной колонии в Ангарске произошел бунт заключенных. На ее территории вспыхнул сильный пожар. Власти утверждают, что заключенные не подчинились требованиям сотрудников колонии. По версии правозащитников, бунту предшествовало избиение заключенного.

Пожар продолжался всю ночь. В субботу утром представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что открытое горение на территории колонии удалось ликвидировать. По его словам, сгорели восемь построек на площади 30 тысяч квадратных метров.



Версия властей



В исправительной колонии №15 в Иркутской области произошел бунт, возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, один из осужденных во время отбоя не подчинился требованиям сотрудников, а несколько других осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения. Кроме того, в ходе инцидента пострадал один из сотрудников колонии.

По данным регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, в колонию прибыла группа сотрудников, которые провели беседы с осужденными.

Позже в управлении заявили, что обстановка в колонии находится под контролем. «В настоящее время проводится оценка ущерба», - говорится в сообщении пресс-бюро, которое цитирует Интерфакс.



Версия правозащитников



По данным организации «За права человека», причиной бунта стали избиения заключенного сотрудниками колонии. В знак протеста 17 заключенных, согласно этим данным, нанесли себе телесные повреждения.

Как рассказал Би-би-си глава правозащитного фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков, 9 апреля поступила информация о том, что осужденного в колонии №15 избил помощник начальника колонии.

«После этого несколько заключенных вскрыли себе вены, 13-17 человек, в том числе и тот, кого избили. После чего его повторно избили, что спровоцировало бунт в колонии, - сказал Хроменков. - Там сейчас стоит оцепление, ОМОН, колония горит - подожгли дежурную часть и что-то горит на промзоне».



