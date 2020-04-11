США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 10 апреля подписал Меморандум о визовых санкциях в отношении стран, которые в условиях пандемии коронавируса отказываются вывозить своих граждан из Соединенных Штатов на родину.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, он будет действовать до 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

«Страны, которые отказываются или необоснованно откладывают возврат своих граждан, подданных во время продолжающейся пандемии, вызванной COVID-19, создают риски для здоровья американцев. Соединенные Штаты имеют возможность осуществлять депортацию иностранных граждан, которые нарушают законы США.

Министр национальной безопасности уведомляет Государственного секретаря о подобных нарушениях.

После получения уведомления Государственный секретарь должен как можно скорее, не позднее 7 дней принять и инициировать план наложения визовых санкций.

Введенные санкции прекращают применяться, если министр национальной безопасности уведомляет государственного секретаря о том, что иностранная страна возобновила прием своих граждан», - говорится в документе.