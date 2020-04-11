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  11 апреля 2020
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Бразильский хит: Президент Больсонару вытер нос рукой и сразу пожал руку поклоннице
Президент Бразилии Жаир Больсонару
Президент Бразилии Жаир Больсонару

CentralAsia (KG) -  Президент Бразилии Жаир Больсонару не признает COVID-19 опасным вирусом, игнорирует правила социального дистанцирования и запрещает мешать бизнесу работать.

Вчера он побывал в магазине, где купил пончики. На улице он был освистан толпой с криками «Иди домой!».

Затем он попался на камеру, пожимая руку пожилой женщине всего через несколько секунд после того, как вытер нос об запястье.

Рукопожатие с вытиранием носа было запечатлено на камеру крупного бразильского телеканала Globo и быстро распространилось в социальных сетях.

Большинство штатов игнорирует политику президента и ввели карантин. Жесткий карантин также ввели криминальные боссы на территории фавел.

Жаир Больсонару входит в группу из пяти глав государств, которые не признают опасность вируса. Кроме него так себя ведут президенты Никарагуа, Белоруссии, Таджикистана и Туркменистана.

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