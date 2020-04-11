Бразильский хит: Президент Больсонару вытер нос рукой и сразу пожал руку поклоннице

- Кыргызстан, общество
- 11:37, 11 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - Президент Бразилии Жаир Больсонару не признает COVID-19 опасным вирусом, игнорирует правила социального дистанцирования и запрещает мешать бизнесу работать.
Вчера он побывал в магазине, где купил пончики. На улице он был освистан толпой с криками «Иди домой!».
Затем он попался на камеру, пожимая руку пожилой женщине всего через несколько секунд после того, как вытер нос об запястье.
Рукопожатие с вытиранием носа было запечатлено на камеру крупного бразильского телеканала Globo и быстро распространилось в социальных сетях.
Большинство штатов игнорирует политику президента и ввели карантин. Жесткий карантин также ввели криминальные боссы на территории фавел.
Жаир Больсонару входит в группу из пяти глав государств, которые не признают опасность вируса. Кроме него так себя ведут президенты Никарагуа, Белоруссии, Таджикистана и Туркменистана.
Vídeo mostra momento em que Bolsonaro limpou o nariz com o braço e, em seguida, cumprimentou uma idosa nesta sexta; presidente contrariou orientação de autoridades sanitárias sobre isolamento social https://t.co/74HNnzOFCF #G1 #coronavírus pic.twitter.com/yxRNtiQkY3 — G1 (@g1) April 10, 2020